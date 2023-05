Стратегия России, которая выжидает, что на Западе "устанут, заскучают и не будут помогать" Украине, не сработает. Поддержка Украины будет продолжаться "годами". В этом заверил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на оборонной конференции в Лондоне.



"Сейчас мы ведем разговор с союзниками о том, какие долгосрочные многосторонние и двусторонние соглашения по безопасности мы можем заключить с Украиной", – отметил он.



Британский премьер подчеркнул, что обещания Запада по долгосрочной поддержке направлены как на то, чтобы дать Украине уверенность в ее способности защитить себя, так и на то, чтобы удержать Россию от продолжения войны, пишет Financial Times.



Сунак также сказал, что правильное и единственное направление действий для России – это вывести войска и остановить развязанную ею войну.



При этом глава британского правительства заметил, что контрнаступление Украины имеет "все шансы на успех", и сказал, что "стоит помнить – то, что Украина делала в течение последнего года, является [успешным] контрнаступлением".



Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании назвал "абсолютно неправильными" попытки заморозить войну в Украине на том этапе, на котором она находится, поэтому они должны быть прекращены.



Риши Сунак также подчеркивал, что Украина должна не только выиграть войну, но и достичь длительного и справедливого мира.



Стоит также отметить, что Великобритания - одна из первых стран, которая поддержала Украину в войне с Россией. Лондон предоставил украинской армии бронированную технику, другую военную поддержку, а в рамках коалиции передал танки Challenger.



Кроме того, бывший премьер Британии Борис Джонсон приехал в Украину сразу после освобождения северных территорий от оккупантов. Нынешний британский премьер Риши Сунак не только посетил Киев, но и принял Президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне.



Британия также заявила о готовности учить украинских пилотов и присоединиться к так называемой "авиационной коалиции".



А сейчас украинские солдаты в Британии учатся обслуживать реактивную систему залпового огня M270. Фотографиями с учений поделилось Министерство обороны Британии.

"Украинские солдаты проходят специальную подготовку по обслуживанию жизненно важного боевого оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о реактивной системе залпового огня M270.



"Обучение проводится британскими инструкторами через Op Orbital, чтобы гарантировать, что РСЗО будет работать в бою", - добавили в Минобороны Великобритании.



Ukrainian soldiers are receiving specialist training to maintain vital battle-winning equipment: the M270 Multiple Launch Rocket System [MLRS].



The training is being provided by British instructors through Op Orbital to ensure the MLRS stay in the fight.



🇺🇦#StandWithUkraine. pic.twitter.com/3C5OVnwnQ3