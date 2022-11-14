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Сунак предлагает сделать из РФ "изгоя" и обещает "мега разнос" на G20
14.11.2022 12:35 Ольга Белозерова

Сунак предлагает сделать из РФ "изгоя" и обещает "мега разнос" на G20

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил план экономической изоляции России. Он считает, что РФ является "государством-изгоем".

Об этом сообщает The Telegraph и ряд СМИ.

Министр подчеркнул, что нужно снижать зависимость от энергоносителей, поставляемых РФ; производить больше продовольствия; помогать тем, кому нужна поддержка. 

Сунак также намерен обратиться к G20 и призвать группу к "скоординированным действиям" для решения проблемы экономической нестабильности и роста стоимости жизни, которые обрушились на мир после вторжения РФ в Украину.

"Каждая семья на планете ощущает влияние путинской войны", - говорится в заявлении главы британского правительства.

Кроме этого, как сообщает "24 канал", Риши Сунак пообещал раскритиковать режим Путина во время саммита G20, который стартует в Индонезии

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