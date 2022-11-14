



Сунак предлагает сделать из РФ "изгоя" и обещает "мега разнос" на G20

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил план экономической изоляции России. Он считает, что РФ является "государством-изгоем".



Об этом сообщает The Telegraph и ряд СМИ.



Министр подчеркнул, что нужно снижать зависимость от энергоносителей, поставляемых РФ; производить больше продовольствия; помогать тем, кому нужна поддержка.



Сунак также намерен обратиться к G20 и призвать группу к "скоординированным действиям" для решения проблемы экономической нестабильности и роста стоимости жизни, которые обрушились на мир после вторжения РФ в Украину.



"Каждая семья на планете ощущает влияние путинской войны", - говорится в заявлении главы британского правительства.



Кроме этого, как сообщает "24 канал", Риши Сунак пообещал раскритиковать режим Путина во время саммита G20, который стартует в Индонезии