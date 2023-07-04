



Сунак об операции в Дженине: Израиль должен защитить палестинцев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал операцию ЦАХАЛа в Дженине.



Он призвал Израиль "защитить палестинских мирных жителей", не прокомментировав при этом теракт в Тель-Авиве.



Британский премьер подтвердил, что Соединенное Королевство поддерживает права Израиля на самооборону и осуждает теракты, совершаемые палестинцами.



"Мы хотели бы сказать, что защита гражданских лиц должна быть приоритетом в любой военной операции. Мы призываем ЦАХАЛ продемонстрировать сдержанность в своей операции. Также мы призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации как в Иудее и Самарии, так и в Газе", - подчеркнул он.



По словам Сунака, Британия призывает Израиль "придерживаться принципов пропорциональности" при защите своих законных интересов в сфере безопасности.