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Сунак об операции в Дженине: Израиль должен защитить палестинцев
04.07.2023 17:28 Алина Груднева

Сунак об операции в Дженине: Израиль должен защитить палестинцев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал операцию ЦАХАЛа в Дженине.

Он призвал Израиль "защитить палестинских мирных жителей", не прокомментировав при этом теракт в Тель-Авиве.

Британский премьер подтвердил, что Соединенное Королевство поддерживает права Израиля на самооборону и осуждает теракты, совершаемые палестинцами.

"Мы хотели бы сказать, что защита гражданских лиц должна быть приоритетом в любой военной операции. Мы призываем ЦАХАЛ продемонстрировать сдержанность в своей операции. Также мы призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации как в Иудее и Самарии, так и в Газе", - подчеркнул он.

По словам Сунака, Британия призывает Израиль "придерживаться принципов пропорциональности" при защите своих законных интересов в сфере безопасности.

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