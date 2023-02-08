



​​​​​​​Сунак: Британия будет поддерживать Украину до полного поражения Путина

Великобритания будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет обеспечено поражение "агрессии" президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита украинского лидера Владимира Зеленско в Лондон, сообщает BBC.



Сунак пообещал, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца. Также он согласился с тем, что Лондон является ведущим европейским союзником Украины в НАТО.



Премьер также отметил, что Британия поддерживает Украину, чтобы обеспечить ее победу в войне уже в этом году.



"Агрессия Владимира Путина никоим образом не может рассматриваться как успешная, и поэтому мы ускорили и увеличили нашу военную поддержку Украины", - сказал британский премьер.



Напомним, президент Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. В ходе визита он встретится с британским премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III, а также выступит в парламенте страны-партнера.