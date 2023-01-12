



Судья в Тель-Авиве цитирует Бегина и критикует Левина

Судья Михаль Агмон Гонен открыла слушания в тель-авивском суде цитатой из слов Менахема Бегина и пояснила, что речь идет о принципиальном вопросе, касающемся разделения властей и вмешательства исполнительной власти в судебные дела.



Это прозвучало в качестве критики правовой реформы, инициированной на прошлой неделе министром юстиции Яривом Левиным. Судья процитировала слова Менахема Бегина: "Независимый суд - это фактически последний бастион человеческой свободы в наши дни".