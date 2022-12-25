



Судья в Петах-Тикве обязала виновного в ДТП назвать сына именем погибшего

Судья потребовала от мужчины, обвиняемого в убийстве человека в автомобильной аварии, назвать своего сына в честь погибшего. Необычный случай произошел недавно в транспортном суде в Петах-Тикве во время процесса, в ходе которого И. был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен к девяти месяцам тюремного заключения.



Из обвинительного заключения, предъявленного И. (24 года), следует, что около трех лет назад он сбил своим автомобилем велосипедиста по имени Д. на перекрестке Бейт-Даган. Д. был ранен и позже скончался от полученных ран.



Прокуратура подала обвинительное заключение против И. в суд по транспортным делам в Петах-Тикве, обвинив его в причинении смерти по неосторожности. Суд приговорил И. к девяти месяцам тюремного заключения с отбыванием наказания в виде общественных работ. Кроме того, его лишили водительских прав на 15 лет и обязали выплатить семье погибшего компенсацию в размере 20 000 шекелей. На полях приговора судья Атлия Вишкин Флорентель написала, что И. согласен с тем, что если у него родится сын, то он будет назван в честь погибшего.



И. обжаловал в окружном суде приговор и решение назвать сына, который родится в честь Д. В жалобе И. утверждал, что после инцидента он расстался со своей партнершей, уволился с работы, переехал к матери, пережил шок и лечился у психолога. Он просил отменить решение судьи назвать его сына в честь Д. Он также потребовал сократить срок лишения лицензии с 15 лет до 4 лет.



Судьи в Лоде отклонили большую часть апелляции, но в отношении вопроса об имени ребенка, который родится у И. они определили, что требование назвать его в честь Д. незаконно и отменили распоряжение судьи в этом вопросе.