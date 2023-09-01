



Судья в отставке: Неважно, каковы итоги выборов, важно, кто во главе БАГАЦа



Судья в отставке Менахем Нааман прокомментировал вопрос о правовой реформе и борьбе за назначение следующего президента БАГАЦа.



Нааман сказал: "Правовая реформа призвана изменить создавшийся дисбаланс. Ведь большинство населения не думает так, как Мерец, который не может преодолеть избирательный порог - но, по мнению судей Верховного суда ситуация обратная".



Нааман добавил: "В нынешней ситуации если вы изберете правительство - есть судья, который думает как те, кто не не может преодолеть избирательный порог и отменяет принятые Кнессетом законы. Сегодня в Израиле происходит то, что та же самая партия, которая не победила на выборах, уперлась рогом, чтобы не менять ситуацию, в которой неважно, каковы результаты выборов, достаточно того, что у них есть большинство в БАГАЦе".