



"Судя по результатам выборов, граждане не оценили правительство перемен"

Член Кнессета Яир Голан заявил в интервью радио Ynet, что уходящее правительство было "правительством, которое пришло, чтобы служить обществу, а не заниматься властью, деньгами и почестями".



Голан добавил: “Похоже, что граждане Израиля недостаточно оценили, судя по результатам выборов, насколько это правительство действительно принесло перемены". По его словам, "мы ожидаем очень активной протестной деятельности в общественном пространстве" на протяжении каденции нового правительства.



Он добавил: "Я буду обдумывать свои шаги в предстоящий период с политической точки зрения. У меня нет никаких сомнений в том, что нам нужна реорганизация".