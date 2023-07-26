



Судья на процессе над Нетаниягу получила повышение





Судья Ривка Фридман Фельдман, возглавляющая коллегию судей на процессе над Нетаниягу, переведена на должность "старшего судьи" в окружном суде Иерусалима и, как ожидается, получит повышение зарплаты - об этом сегодня утром (в понедельник) сообщило руководство судов. Это сделано с согласия председателя БАГАЦа Эстер Хают. Также стало известно, что судья Нава Браверман, супруга Цахи Бравермана, главы администрации Нетаниягу, также получила повышение до старшего судьи тель-авивского мирового суда.



Как сообщает газета Исраэль Ха-Йом, утром 26 июля министр Амихай Элиягу подписал два документа о повышении в должности в судебной системе, получив соответствующие полномочия от министра юстиции Ярива Левина, и утвердил назначение жены руководителя аппарата премьер-министра Цахи Бравермана. Министр Элиягу также подписал повышение главы судебной коллегии в процессе над Нетаниягу, судьи Ривки Фридман Фельдман, до должности заместителя председателя окружного суда Иерусалима.



В начале июня судья Браверман подала заявление о назначении на должность старшего судьи, и вопрос о ее назначении недавно президенту БАГАЦа Хают. Поскольку для такого назначения требуется одобрение министра юстиции и утверждение председателя Верховного суда, Левин представил решение, которое, как ожидается, вскоре будет утверждено Кнессетом. Левин дал себе самоотвод от обсуждения вопроса о повышении судьи Браверман в связи с тем, что он находится с ней в близких отношениях, а лицом, которое будет обсуждать дачу согласия на ее повышение вместе с президентом, является министр Амихай Элиягу.



"Старший судья" - это повышение, выражающееся в основном в зарплате, которая равна вице-президенту или председателю суда. Повышение судьи Браверман и судьи Фридман-Фельдман до старшего судьи приведет к увеличению ее зарплаты на тысячи шекелей.