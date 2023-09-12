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Судья БАГАЦа: серия маленьких шагов убивает демократию
12.09.2023 13:14 Алина Груднева

Судья БАГАЦа: серия маленьких шагов убивает демократию

Судья БАГАЦа Ицхак Амит считает, что серия "маленьких шагов", предпринимаемых правительством для проведения правовой реформы, убивает демократию.

Об этом он сказал на слушаниях по поводу закона "об основании разумности", отвечая адвокату Илану Бомбаху.

В этот момент депутат Кнессета Тали Готлиб прокричала из зала судье, что Кнессет делает все возможное, чтобы сохранить демократию.

Глава БАГАЦа Эстер Хают упрекнула депутата, отметив, что та должна знать, что подобное поведение на заседании не допустимо.

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