



Судья БАГАЦа приняла решение и начала читать вердикт до выступления защиты

Состоявшееся вчера вечером в БАГАЦе слушание по вопросу о продлении срока содержания под стражей Элиши Яреда, обвиняемого в соучастии в убийстве палестинца в Бурка породило мощный скандал.



По сообщению корреспондента Галей ЦАХАЛ Шахара Глика, в конце одностороннего слушания судья Рут Ронен начала зачитывать свое решение. Адвокат Яреда, Авихай Хаджиби вскочил и возмущенно указал на то, что суд принял решение до того, как выслушать сторону защиты.



Согласно израильскому законодательству, и согласно законодательству большинства демократических стран, презумпция невиновности любого обвиняемого сохраняется вплоть до вынесения обвинительного приговора. На слушаниях в суде судья обязан выслушать аргументы обвиняемого и защиты. Речь идет о фундаментальном праве человека в любой демократии.



В этот момент судья остановилась и сказала, что зачитает решение после того, как Хаджиби представит свои аргументы. Адвокат Авихай Хаджаби заявил газете "Маарив": "Я был шокирован на слушании, когда суд вынес решение еще до того, как выслушал мои аргументы. Оказалось, что отчеты ШАБАКа могут изменить судебные процедуры".



Хаджиби добавил: "В данном случае мы еще больше убедились в одержимости государственной прокуратуры, службы общей безопасности в отношении поселенцев. Они не готовы признать, что были неправы в той версии, которую распространяли в день инцидента. Я надеюсь, что суд знает, как положить конец этому фарсу".



Судью Рут Ронен попросили ответить на утверждения о том, что она начала читать свое решение, не выслушав аргументы адвоката. В ответ судебная инстанция заявила: "Не ссылаясь на сообщения СМИ, адвокату была предоставлена возможность заявить свои требования в полном объеме, и только после этого было вынесено решение, в котором суд также сослался на требования адвоката".



Согласно решению судьи Рут, окружной суд должен был вынести решение о мере пресечения Яреду. Яред был освобожден из под стражи под домашний арест. В течение 30 часов вопрос о мере пресечения Яреду рассматривали мировой суд, окружной суд, БАГАЦ и снова окружной суд.