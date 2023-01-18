Новости » Политика
Судья БАГАЦа: назначение Дери действительно
18.01.2023 17:47 Аркадий Бочаровский

Судья БАГАЦа: назначение Дери действительно


Судья Верховного суда Йосеф Эльрон, - единственный судья БАГАЦа, который посчитал, что назначение председателя Арье Дери на пост министра было действительным, обосновал свое мнение.

Эльрон написал в постановлении, что Нетаниягу должен связаться с председателем избирательной комиссии, согласно законодательству, действовавшему на момент назначения. Он должен выяснить являются ли налоговые преступления, за которые Дери был осужден в прошлом году, достаточным основанием для того, чтобы не допустить его назначения.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы