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"Судьи выбросили в мусор 400 тысяч голосов"
18.01.2023 16:18 Аркадий Бочаровский

"Судьи выбросили в мусор 400 тысяч голосов"

Партия ШАС отреагировал на решение Высшего суда справедливости, согласно которому председатель партии Арье Дери не сможет занимать пост министра.

ШАС заявил: "БАГАЦ, который утверждает, что заботится о меньшинствах, сегодня выбросил в мусор 400 тысяч избирателей движения ШАС, представляющего обездоленных в Израиле, которые пришли на избирательные участки всего два месяца назад". 

Движение добавило, что "решение суда является политическим и запятнано крайней необоснованностью, все движение ШАС шокировано этим произвольным решением."

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