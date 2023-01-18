



"Судьи выбросили в мусор 400 тысяч голосов"

Партия ШАС отреагировал на решение Высшего суда справедливости, согласно которому председатель партии Арье Дери не сможет занимать пост министра.



ШАС заявил: "БАГАЦ, который утверждает, что заботится о меньшинствах, сегодня выбросил в мусор 400 тысяч избирателей движения ШАС, представляющего обездоленных в Израиле, которые пришли на избирательные участки всего два месяца назад".



Движение добавило, что "решение суда является политическим и запятнано крайней необоснованностью, все движение ШАС шокировано этим произвольным решением."