



Судьи призвали заключить сделку с правосудием также и по "делу 1000"



Судьи окружного суда в Иерусалиме призвали стороны также по "делу 1000", делу о подарках, заключить соглашение, а также указали на слабые места в этом деле.



Об этом сообщил политический обозреватель 12-го канала ТВ Амит Сегаль.



Напомним, несколько дней назад судебная коллегия, рассматривающая "дело 4000", вызвала представителей обвинения и защиты и высказала свою позицию относительно обвинения во взяточничестве.



Это общепринятая практика, которая применяется при оправдывающих ее обстоятельствах. Спустя некоторое время была опубликована новость об обращении судей к обвинению. Утечка, источником которой не были адвокаты защиты, действительно содержала верные детали, но также содержала неверные детали и упустила другие важные детали.



Согласно непроверенным данным, суд обратился к представителю обвинения, указав на то, что обвинению будет трудно доказать обвинение во взяточничестве. Это верная деталь, которая была сказана в начале встречи.



В то же время, был опущен важный контекст этого заявления: призыв судей к обвинению действовать в соответствии со своими полномочиями и рассмотреть возможность отказа от обвинения во взяточничестве.



Доказательные слушания по "делу 4000" проводились перед коллегией судей три раза в неделю на протяжении более двух лет, в ходе заседаний были заслушаны десятки свидетелей и представлены тысячи документов. Основная часть версии обвинения уже заслушана, включая показания основных свидетелей обвинения, в том числе двух государственных свидетелей и других важных свидетелей.

