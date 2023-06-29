Судьи призвали снять обвинения по "делу 4000"
Судьи, которые занимаются процессом в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, рекомендовали снять обвинение во взяточничестве по "делу 4000".
Об этом говорится в коротком объявлении, опубликованном в четверг, 29 июня.
"Есть трудности с установлением состава преступления по первому обвинению. Учитывая это, государству было предложено рассмотреть вопрос о снятии обвинений во взяточничестве", - сказано в заявлении.
Поясняется, что этот вопрос обсуждался на закрытой встрече, в ходе которой была отмечена необходимость прекращения судебного процесса "во благо страны".
ביהמ"ש פרסם את פרטי הישיבה הסגורה על סעיף השוחד בתיק 4000: הוצע לפרקליטות לחזור בה מהסעיף@avishaigrinzaig pic.twitter.com/ZsrErVwFcz— כאן חדשות (@kann_news) June 29, 2023