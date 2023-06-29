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Судьи призвали снять обвинения по "делу 4000"
29.06.2023 19:55 Алина Груднева

Судьи призвали снять обвинения по "делу 4000"

Судьи, которые занимаются процессом в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, рекомендовали снять обвинение во взяточничестве по "делу 4000".

Об этом говорится в коротком объявлении, опубликованном в четверг, 29 июня.

"Есть трудности с установлением состава преступления по первому обвинению. Учитывая это, государству было предложено рассмотреть вопрос о снятии обвинений во взяточничестве", - сказано в заявлении.

Поясняется, что этот вопрос обсуждался на закрытой встрече, в ходе которой была отмечена необходимость прекращения судебного процесса "во благо страны".

 

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