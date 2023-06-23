



Судьи признали: дело против Нетаниягу развалилось



Судьи, ведущие уголовный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу, заявили прокурорам, что обвинение во взяточничестве, выдвинутое против премьера, будет трудно доказать, сообщили израильские СМИ.



Согласно порталу Walla и 13 каналу, судьи встретились с государственными прокурорами и командой защиты Нетаниягу, чтобы обсудить сложности, связанные с обоснованием обвинения во взяточничестве против премьер-министра в деле 4000, самом значительном из трех дел против Нетаниягу.





Нетаниягу обвиняют в том, что он санкционировал принятие нормативных решений, которые принесли финансовую выгоду акционеру телекоммуникационного гиганта Безек Шаулю Эловичу на сотни миллионов шекелей. Взамен Нетаниягу якобы получил благоприятное освещение в СМИ от новостного сайта Walla, также принадлежащего Эловичу. По этому делу Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.



Обвинение во взяточничестве в деле 4000 всегда было самым серьезным из всех, предъявленных премьер-министру, и если эти сообщения верны, то это будет значительным ударом для обвинения.



Примечательно, что комментарии судей прозвучали после того, как суд закончил заслушивать всех свидетелей обвинения по этому делу.



Судьи, которые встретились с юристами обеих сторон во вторник, по данным 13 канала, как говорят, умоляли обе стороны рассмотреть возможность заключения сделки о признании вины или посредничества "ради интересов страны".