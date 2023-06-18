



Судьи предупреждают о коллапсе системы без комитета по назначению судей

Израильский журналист Авиад Гликман публикует апокалиптические твиты о “коллапсе системы правосудия”.





Действующие судьи резко критикуют в закрытых беседах тот факт, что заседание комиссии по отбору судей снова будет отложено:

"У нас полный коллапс", - говорят они. "Каждый мировой судья отвечает в среднем за восемьсот - тысячу дел в год. Судьи только уходят в отставку и не назначаются". Левина интересует не проблемы граждан, а мелкая политика".



“В общей сложности не хватает более восьмидесяти судей, и в последние недели президент Эстера Хают неоднократно предупреждал об этом министра Левина, создавая впечатление, что маленький гражданин не очень-то интересен министру юстиции. Следует понимать, что ситуация настолько серьезна, что первое слушание, чтение обвинительного заключения в мировом суде (когда обвиняемый не арестован) происходит через год!!! после того, как ему было предъявлено обвинение. Это безумие. Судьи настаивают на сделках о признании вины, потому что у них нет времени и возможности рассмотреть дело в разумные сроки. Система рушится, а министру Левину это совершенно неинтересно”.