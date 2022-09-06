



Судьи ответили на требование Нетаниягу снять обвинения



Сегодня, 6 сентября, в Иерусалиме возобновился суд по “делам о коррупции” бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



В начале заседания судья рассмотрели требования Нетаниягу и бывшего владельца Безек Шауля Аловича снять обвинения против них.



Суд заявил: “Подобный шаг требует завершения расследования улик, которое еще не закончилось”. Суд постановил, что определит масштабы расследования только после того, как свидетель Адас Кляйн, бывшая помощница олигарха Арнона Мильчена, закончит дачу показаний.



После Кляйн показания дадут свидетели по “делу 1000” - водитель, управдом и другите. Последним даст показания сам Мильчен.

