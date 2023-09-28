



Судьи не согласны, что отсрочка закона об отводе премьера "отменяет выборы”

Михаэль Рабелло, частный адвокат, представляющий правительство на слушаниях в БАГАЦ по петициям против закона о самоотводе, заявил судьям, что отмена или отсрочка введения в действие этого закона "оставит открытой возможность лобового столкновения ветвей власти, возможность растоптать Кнессет".



По его словам, такой сценарий означал бы "отмену результатов выборов".



Судьи ответили что речь идет не об отмене всего закона, а лишь об отсрочке его применения.



Хают спросила: "Как отсрочка применения закона о самоотводе может отменить выборы?"



Рабелло представляет интересы правительства после того, как юридический советник Гали Бахарав-Миара отказалась это делать и привела аргументы против позиции правительства.