



Судьи на процессе Нетаниягу резко критикуют утечки из прокуратуры

Судьи на процессе Нетаниягу подвергли резкой критике утечку из прокуратуры во время рассмотрения обвинительного заключения против Шломо Фильбера. Судья Фельдман призвал провести расследование источника утечки информации.



Судьи заявили, что слив был произведен в проблематичный период - накануне допроса государственного свидетеля Ари Харо.



Судья Фельдман призвал провести расследование источника утечки. Судья Барам предупредил, что такая публикация может сорвать расследование дела Харо.