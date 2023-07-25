



Петиция против закона о реформе: Эстер Хайют срочно возвращается из Германии

Председатель БАГАЦа Эстер Хают и другие судьи прервали официальную поездку в Германию, чтобы вернуться домой и провести слушание по петициям против первого законодательного акта широкомасштабной судебной реформы правительства. Хают возглавляла делегацию израильских судей, посетивших немецкие суды, и должна была выступить с речью на мероприятии, посвященном 75-летию образования Государства Израиль. Группа уехала из Израиля в воскресенье, 23 июля, но теперь ожидается возвращение в страну во вторник, 25 июля, сообщил общественный телеканал "КАН-11".



В понедельник, 24 июля, Кнессет принял 64 голосами против 0 законопроект, запрещающий судебным органам использовать критерий “разумности”» для признания недействительными решений правительства. Затем группа наблюдателей объявила, что немедленно подаст петицию против закона, а лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что также будет оспаривать закон в суде.



В заявлении "КАН-11" БАГАЦ сообщил, что поездка в Германию прерывается “с учетом последних событий и с учетом уже поданных ходатайств”.

Хают сопровождали в Германию судьи Узи Фогельман, Ицхак Амит, Ноам Сольберг, Дафна Барак-Эрез и Анат Барон.



Сообщается, что БАГАЦ рассмотрит законопроект в ближайшем будущем, и судьи потенциально могут издать временный приказ о замораживании законодательства. Основываясь на ее позиции относительно судебной реформы, ожидается, что юридический советник Галия Бахарав-Миара не будет защищать закон в суде.



В своей петиции в БАГАЦ "Движение за качество власти в Израиле" утверждает, что закон, принятый в понедельник, “является неконституционным, поскольку он коренным образом меняет базовую структуру израильской парламентской демократии и характер режима, де-факто упраздняя судебную власть и серьезно нарушая тонкую ткань разделения властей и системы сдержек и противовесов в Государстве Израиль”. Также было заявлено, что законодательный процесс был “ошибочным, поскольку в парламентском комитете, контролируемом коалицией, не было достаточно времени для надлежащего обсуждения и взвешивания законодательства”.



Во вторник, 25 июля, Коллегия адвокатов Израиля подала собственную 72-страничную петицию против спорного закона. В петиции утверждается, что судебная реформа “может нанести необратимый ущерб” Государству Израиль, в том числе “верховенству закона и разделению властей”. Коллегия призвала БАГАЦ провести немедленное слушание по его ходатайству.



В течение нескольких часов после принятия законопроекта по всей стране прошли жестокие акции протеста против закона, в ходе которых в столкновениях с полицией были арестованы 33 человека.