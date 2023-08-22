



Судьи БАГАЦа отвергли требование правительства



Судьи БАГАЦа объявили утром 22 августа, что они не принимают просьбу правительства о переносе слушаний по вопросу об ограничении применения “оснований разумности” - и они состоятся, как и планировалось, 12 сентября.



"С учетом расширенного состава, который был определен, и с учетом ограничений, связанных с расписанием работы суда, удовлетворить просьбу о переносе слушаний не представляется возможным", - говорится в сообщении.



Адвокат Илан Бомбах, представляющий правительство в петиции против закона об ограничении применения “оснований разумности”, подал в суд просьбу о переносе слушаний, мотивируя это тем, что ему необходимо дополнительное время для подготовки к ним.



В ходатайстве Бомбах пояснил, что "последствия результатов данной процедуры являются судьбоносными и далеко идущими. масштаб последствий, равно как и глубина проблематики, требуют достаточного времени для подготовки ответа".