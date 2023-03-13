



Судебные реформы окажут разрушительное воздействие на израильских арабов

Судебные реформы, которые рассматривает правительство, будут иметь серьезные последствия для израильских арабов, предупредил Израильский институт демократии в новом отчете, опубликованном в воскресенье.



В докладе говорится, что если хотя бы одна из предложенных реформ будет принята в качестве закона, это подорвет авторитет БАГАЦа и радикально изменит его состав и характер, оставив Кнессет совершенно бесконтрольным. Утверждается, что одной из первых групп в стране, которые пострадают от последствий этого, будет арабское население Израиля.



Израильский институт демократии отметил, что статус израильских арабов не дает возможности влиять на затрагивающую их политику.



Представительство израильских арабов в государственной бюрократии недостаточно для того, чтобы можно было принести пользу арабскому обществу и обеспечить предоставление адекватных услуг людям, которые в них нуждаются.



Израильский институт демократии сослался на свой Индекс демократии в Израиле за 2023 год, который указывает на то, что доверие израильских арабов к БАГАЦ резко упало с 78% в 2012 году до всего 40% в 2022 году. При этом доверие израильских арабов к Верховному суду намного выше, чем их доверие к другим государственным институтам, включая политические партии, Кнессет, правительство и президента.



Институт предположил, без четких доказательств, что это снижение доверия может быть связано с восприятием того, что суд не защищает должным образом права арабского меньшинства.



Кроме того, в отношении так называемой “оговорки об отмене”, которая позволяла бы простому большинству в Кнессете отменять решения Верховного суда, институт прокомментировал: ”Пункт о приоритете откроет дверь для беспрепятственных усилий по принятию законодательства, которое нанесет прямой вред арабской общественности и лишит суд его полномочий судебного надзора”.



В отчете также подчеркивается потенциальное влияние предлагаемых изменений в Комиссии по отбору судей из-за того, что арабского представительства скорее всего в ней не будет.



Также Институт предостерегает: ”Юрисконсульты министерств призваны защищать общественные интересы. Если они руководствуются политическими соображениями, то оправданны опасения, что арабская общественность подвергнется дискриминации ”.



