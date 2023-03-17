



Судебная реформа приведет к утечке мозгов и денег из медицинских технологий

Руководители и ведущие исследователи опасаются, что потенциальная угроза демократии разрушит международное партнерство, на которое полагаются израильские ученые, чтобы вывести новейшие лекарства на рынок.



Ронит Харпаз — одна из двух десятков израильских лидеров медицинских технологий, генеральный директор Endoron, которые каждый день по очереди идут в Кнессет, чтобы выразить свое несогласие с предлагаемой правительством реформой судебной системы. Они предстают перед Комитетом по конституции, законодательству и правосудию, принося последние данные, чтобы проиллюстрировать то, что, по их мнению, является серьезной опасностью, которую реформы представляют для их отрасли.



По словам Харпас, это было все равно, что кричать против ветра.



"Нас абсолютно никто не слушает. Я сидела напротив председателя комитета Симхи Ротмана. Я говорила от всего сердца, и никто не слушал… Мы приносим так много данных, все последние подробности… но они просто издеваются над нами. Они назвали меня привилегированной и сказали, что я зря трачу свое время и время своей компании», — сказала она The Times of Israel.

Было много дискуссий о возможных последствиях для израильских технологий в целом. Однако Харпаз и ее коллеги считают, что подсектор медицинских технологий заслуживает особого внимания. Его потребность в огромных объемах долгосрочных иностранных инвестиций, ведущих израильских научных умов и международном академическом и коммерческом сотрудничестве делает его особенно уязвимым, если Израиль потеряет свое отношение к либеральным демократиям мира. Руководители медицинских технологий сообщили, что они уже наблюдают сокращение финансирования, а израильские исследователи ищут работу за границей.Медицинские технологии (охватывающие цифровое здравоохранение, медицинские устройства, фармацевтику и биомедицину) составляют 20 процентов израильской технологической экосистемы. В этом секторе насчитывается около 1600 активных компаний, в которых занято около 30 000 человек. За последние два года медицинские технологии привлекли более 4,6 млрд долларов от иностранных инвесторов.Среди тех, кто обеспокоен пересмотром судебной системы, правление и члены "8400 — The Health Network", некоммерческой организации, созданной в 2017 году для создания скоординированной и процветающей экосистемы медицинских технологий в Израиле. Его 320 членов представляют высшие эшелоны научных кругов, биотехнологических и медицинских предприятий, здравоохранения, правительства и венчурного капитала.В конце февраля правление 8400 опубликовало заявление, в котором говорится, что оно "с большой озабоченностью предвидит ожидаемые негативные последствия для высокотехнологичной и биотехнологической промышленности в Израиле в связи с текущими законодательными шагами правительства по внесению изменений в судебную систему".