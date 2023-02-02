



Судебная реформа: президент Израиля предложил план компромисса

Президент Ицхак Герцог представил план достижения компромисса обеим сторонам в полемике вокруг предложенной министром юстиции судебной реформы.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Герцог предложил "заморозить" продвижение закона на 14 дней, которые будут посвящены переговорам без предварительных условий с представителями всех сторон, в ходе которых они попытаются достичь компромисса.



Одним из вариантов является диалог через согласованную команду, а другим вариантом является создание совместного комитета для достижения компромисса.



"Президент государства работал в течение многих недель, пытаясь предотвратить исторический конституционный кризис и обуздать углубление национальных разногласий. Резиденция президента в настоящее время используется в качестве диалогового центра, которому удается сохранить доверие сторон как защищенное убежище для дискуссий в разгар спора при сохранении усмотрения участников. Президент государства посвящает свое время и энергию созданию переговорного механизма, который приведет к урегулированию", - заявили в офисе Герцога.



Экс-премьер Нафтали Беннет оценил предложенный Герцогом план.



"Да - диалогу. Нет - братоубийственной войне. Наброски президента Герцога - это правильный шаг, чтобы успокоить души и провести хорошую и устойчивую реформу в системе правосудия. Справа и слева мы не враги. Мы братья. Я призываю правительство и оппозицию положительно отреагировать на эту инициативу. Только вместе мы добьемся успеха", - заявил он.