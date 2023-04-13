



Судебная реформа поставлена на паузу по крайней мере до июня - члены коалиции

Высокопоставленные члены коалиции заявили, что законодательство о судебной реформе не будет приниматься в одностороннем порядке, по крайней мере, в течение первого месяца летней сессии Кнессета.



Согласно сообщению "Кан Решет Бет" , причина задержки заключается в том, что государственный бюджет должен быть принят к концу мая, а одновременное продвижение двух основных законодательных актов невозможно.



Между тем переговорные группы продолжают встречаться для обсуждения судебных реформ во время Песаха под эгидой резиденции президента. Президент Исаак Герцог выразил оптимизм по поводу достижения компромисса, заявив New York Times, что "это потенциал конституционного момента, момента, когда мы можем построить в Израиле более сильную и устойчивую структуру власти. Что-то, чего мы еще не делали после нашего основания 75 лет назад".



По информации Israel Hayom, переговоры между партиями "Маханэ Мамлахти", "Еш Атид" и "Ликуд" продолжались в течение всей праздничной недели с участием различных представителей аналитических центров.



Обсуждения сначала были сосредоточены на том, с чего начать переговоры, при этом партия "Маханэ Мамлахти" настаивала на том, чтобы первым пунктом повестки дня был состав Комитета по отбору судей, поскольку неспособность достичь согласия по этому вопросу будет означать, что широкий консенсус не будет достигнут по любым другим основным вопросам. Непонятно, как именно можно достичь компромисса в этом вопросе, так как оппозиционные партии до сих пор подчеркивали, что не согласятся ни на какую "политизацию" комитета и никогда не позволят правительству назначать судей (как предлагал министр юстиции).



Партия "Ликуд" стремится начать переговоры по другим вопросам, таким как "Основной закон: судебная власть" и по ограничению полномочий Верховного суда по отмене законодательства, в надежде, что достижение договоренностей по предварительным вопросам придаст импульс переговорам. Однако переговорные группы оппозиции опасаются, что партия "Ликуд" просто пытается пойти на некоторые уступки, а затем прервать переговоры, заявив, что оппозиция лишила возможности достижения компромисса.



Тем не менее, группы экспертов по переговорам, по-видимому, согласились с тем, что не будет согласия по отдельным вопросам без общего согласия по основным спорным вопросам.



Несмотря на оптимизм президента, ни коалиция, ни оппозиция не возлагают больших надежд на прорыв. Представители коалиции считают, что реформы не будут продвигаться вперед, если не будут достигнуты договоренности, и предсказывают, что некоторых незначительных аспектов предложений будет достаточно, чтобы успокоить правых избирателей. Похоже, они не готовы снова вызвать гнев левых в свете серьезной ситуации с безопасностью. Оппозиция, со своей стороны, считает, что коалиционные партии на самом деле не заинтересованы в компромиссе и просто тянут время, чтобы выиграть время и тишину и покой на политическом фронте.

