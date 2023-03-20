



Судебная реформа может спровоцировать разрушительную утечку мозгов - опрос

Израильская молодежная академия провела предварительное исследование готовности молодых преподавателей и исследователей покинуть страну из-за государственного законодательства о судебной реформе. Оценка шансов на уход наиболее высока среди молодых преподавателей – будущего поколения израильской академии.



Академия разослала краткий опрос ректорам всех израильских университетов, которые через деканов распространили его среди профессорско-преподавательского состава в Израиле . Всего на него ответили 1948 респондентов, в том числе 1916 более старших преподавателей.



Согласно результатам, 73% преподавателей, принявших участие в опросе, сообщили о готовности покинуть страну. В прошлом году среди них было 35% желающих.



Подавляющее большинство заявило, что основной причиной этого являются судебные законодательные процессы правительства Нетаниягу, которые начались три месяца назад.



Желание уехать наблюдается во всех возрастных группах, но более выражено оно у более молодых преподавателей.



Выявлена значимая отрицательная корреляция между средним возрастом детей преподавателей и повышением шансов на увольнение. Целых 77% родителей маленьких детей в возрасте до пяти лет сообщили об увеличении своих шансов покинуть страну по сравнению с 65% родителей детей старше 15 лет.



Во всех вузах зафиксирован высокий процент преподавателей, сообщивших об увеличении своих шансов на выезд из страны: он колеблется от 62% до 81%. В Ариэльском университете в Иудее и Самарии – 39%.



Большинство ученых предвидят будущий ущерб для своей деятельности, а именно их способность подавать исследовательские предложения в международные фонды.



Многие преподаватели уже сделали первые шаги к отъезду, включая запросы о других учреждениях и об иностранных визах для своих детей.



Большинство преподавателей (65%) сообщили, что до сих пор не ощущали вреда в своей академической деятельности. Остальные в основном сообщали об отмене визитов исследователей из-за рубежа и ущербе для международного сотрудничества.



В то же время очень высокий процент исследователей (82%) предвидит вред своей академической деятельности.



Израильская Молодежная Академия подчеркнула глубокую приверженность своих членов Израилю и призвала всю систему мобилизоваться ради сохранения академического превосходства в Израиле и борьбы с явлением утечки мозгов .



