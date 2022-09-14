



Судьбу юридического советника в БАГАЦе решала ее подруга



Газета Globes рассказала ранее неизвестные подробности разбирательства в БАГАЦе петиции против решения юридического советника правительства Израиля Гили Бахарав-Миара о назначении главой комиссии по высшим должностным лицам Мени Мазуза.



Мазуза назначает на срок 8 лет переходное правительство Яира Лапида. Организация Лави подала петицию против подобного решения, указав на то, что ранее сам БАГАЦ ( и сам Мазуз, в бытность судьей БАГАЦа) выносили решения против подобного рода назначений на важные посты переходными правительствами.



Globes пишет, что Бахарав-Миара является близкой подругой судьи БАГАЦа Рут Ронен. Ронен, однако, не взяла самоотвод - несмотря на то, что женщины настолько близки, что иногда ночуют друг у друга дома.



От имени судьи Ронен Globes получил заявление, в котором объясняется. что БАГАЦ рассматривал “петицию против юридического советника в качестве государственного института, а не личности, и что “юридический советник не является лично частью процедуры, в которой стороной является представляемое ею государство. Поэтому, не было необходимости в самоотводе”.