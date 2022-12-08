



Суданец ударил медсестру ножом в живот и заявил что он - невменяемый

Отклонена апелляция иностранного гражданина из Судана, который ударил ножом медсестру в больнице и заявил о своей невменяемости.



Ошир Бахит, гражданин Судана, будет отбывать наказание в виде 8 лет лишения свободы за нападение на медсестру, лечившую его в больнице.



Коллегия судей БАГАЦа отклонила апелляцию, поданную Оширом Бахитом, который был осужден за нападение на медсестру.



Бахит в течение нескольких месяцев находился на стационарном лечении в медицинском центре Шмуэль Ха-Рофе. Во время госпитализации он пытался совершить самоубийство и в результате был госпитализирован в другую больницу, где ему пришлось ампутировать правую руку. Бахит был зол на медицинский персонал, поскольку считал, что не было необходимости ампутировать руку.



Бахит решил "отомстить", раздобыл нож и атаковал медсестру. Он с большой силой нанес медсестре А.А. глубокий удар ножом в живот. В результате удара ножом медсестре было нанесено большое количество травм, и она в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где перенесла две операции и находилась в больнице в течение длительного времени. За свои действия Бахит был признан виновным в нанесении ранений при отягчающих обстоятельствах, и суд Центрального округа приговорил его к 8 годам тюремного заключения, условному сроку и выплате компенсации медсестре.



Бахит обжаловал этот приговор и заявил, что, несмотря на то, что утверждение защиты о том, что он защищен "оговоркой о невменяемости", было отклонено, суд должен был определить, что его случай близок к этой оговорке, и учесть это при определении соответствующего диапазона наказания.



С другой стороны, государство утверждало, что вынесенный приговор соответствовал сложным обстоятельствам дела, в котором женщина из медицинского персонала получила очень серьезные травмы и находилась на грани жизни и смерти. Кроме того, утверждалось, что, согласно медицинским заключениям, представленным в суд, Бахит не был близок к квалификации "невменяемость". Также было подчеркнуто, что помимо тяжести травмы, нанесенной медсестре, которая оставила у нее необратимые повреждения, действия Бахита затронули более глубокий социальный слой. Нанесение вреда медицинским работникам равносильно нанесению вреда всему обществу.



БАГАЦ принял позицию государства, отклонил апелляцию и отметил, что трудно преувеличить тяжесть деяний обвиняемого, который понимал противоправность своих действий и мог их избежать. Суд подчеркнул, что такие действия еще более серьезны, поскольку он атаковал жертву только потому, что она была сотрудником медицинского персонала.

