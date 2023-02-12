



Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о военной базе

Власти Судана завершили пересмотр соглашения о создании военно-морской базы российского флота на территории страны, которое было ратифицировано в Госдуме РФ в июле 2021 года.



По данным АР, в ходе недавнего посещения министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва "развеяла опасения" Судана относительно создания базы.



"Они развеяли все наши опасения. С военной стороны сделка была одобрена", — сказал один из чиновников.



Он подчеркнул, что теперь сделка с РФ должна быть ратифицирована суданским правительством, для чего необходимо реализовать рамочное соглашение между военным руководством страны и рядом партий и объединений.



Официальные лица не предоставили дополнительных подробностей и говорили на условиях анонимности. Представитель военной хунты отказался давать комментарии.

