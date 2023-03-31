



Суд в России вновь отложил заседание по делу "Сохнута"

Басманный суд Москвы в очередной раз перенес заседание по иску минюста РФ о ликвидации агентства "Сохнут".



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Заседание должно было состояться в четверг, 30 марта. Суд должен был собраться в шестой раз, чтобы обсудить вопрос о продолжении деятельности "Сохнута" в России.



Слушание было перенесено, при чем, на какой именно срок, не уточняется. В суде это объяснили тем, что дают возможность агентству "урегулировать свои претензии к прокуратуре".

