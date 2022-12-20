



Суд в России снова отложил заседание по делу "Сохнута"

Басманный суд Москвы во вторник вновь перенес заседание по иску минюста России о ликвидации агентства "Сохнут" в РФ по просьбе его представителя "для устранения нарушений, выявленных минюстом".



В этот раз заседание было назначено на 17 февраля, сообщает ТАСС.



Судья постановила удовлетворить ходатайство представителя "Сохнут" и перенести заседание.



Первое заседание по делу о ликвидации еврейского агентства было назначено еще на 19 августа, и с тех пор неоднократно переносилось.