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Суд в России снова отложил заседание по делу "Сохнута"
20.12.2022 10:16 Ольга Белозерова

Суд в России снова отложил заседание по делу "Сохнута"

Басманный суд Москвы во вторник вновь перенес заседание по иску минюста России о ликвидации агентства "Сохнут" в РФ по просьбе его представителя "для устранения нарушений, выявленных минюстом".

В этот раз заседание было назначено на 17 февраля, сообщает ТАСС.

Судья постановила удовлетворить ходатайство представителя "Сохнут" и перенести заседание. 

Первое заседание по делу о ликвидации еврейского агентства было назначено еще на 19 августа, и с тех пор неоднократно переносилось.

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