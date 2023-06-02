Суд в Москве отказался снять с Галкина статус иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеведущего Максима Галкина с требованием снять с него статус иноагента.
Об этом сообщает ТАСС.
“В удовлетворении исковых требований отказать”, — заявила судья.
В мае Галкин обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, оспаривающим решение Минюста России о включении в реестр физлиц — иностранных агентов.
Галкин включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.