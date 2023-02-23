



Суд в Иерусалиме освободил 13-летнего террориста, тяжело ранившего офицера



Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Моше Носбойм сообщил о том, что окружной суд Иерусалима постановил освободить из под стражи 13-летнего террориста Мухаммеда Аливата.



Три недели назад Аливат открыл огонь из пистолета по группе евреев в шабата в Городе Давида в Иерусалиме.



В результате теракта ранен офицер-десантник, состояние которого продолжает оставаться крайне тяжелым, и его отец.

Аливата, “с согласия прокуратуры”, переводят “в закрытое реабилитационное учреждение” на севере Израиля. В этом центре нет никаких ограничений, и он “настолько далек от тюрьмы, насколько можно себе представить”.

