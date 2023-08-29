



Суд утвердил арест Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Московский городской суд признал законным арест Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о призывах к экстремистской деятельности, сообщает российское агентство "Интерфакс".



"Постановление Мещанского суда Москвы от 21 июля 2023 года об избрании меры пресечения в виде заключения стражу в отношении Гиркина сроком до 18 сентября 2023 года оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в решении суда.



Защита Стрелкова просила апелляционный суд отменить решение первой инстанции и избрать ему более мягкую меру пресечения.



Адвокаты указали на то, что их подзащитный не собирается скрываться от следствия и суда, положительно характеризуется, имеет различные награды, страдает рядом заболеваний, а также активно сотрудничает со следствием и "дает последовательные и правдивые показания".



Стрелков отметил, что не понимает, почему суд первой инстанции избрал ему арест в качестве меры пресечения.



Обвиняемый также пояснил, что длительное время не выезжал за пределы России, находится "в поле зрения" спецслужб, и напомнил, что осужден судом Гааги.



"Почему именно сейчас я должен был бы скрыться и куда, я лично в материалах предъявленного мне обвинения и из разъяснений следователя не усматриваю, несмотря на весь свой довольно большой оперативный опыт", - сказал Стрелков, обращаясь к суду.



Кроме того, он подчеркнул, что не признает вину и что намерен доказать свою невиновность.



Прокурор попросил Мосгорсуд оставить решение первой инстанции без изменений. Следователь в процессе не участвовал.

