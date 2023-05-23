



Суд разрешил Саре Нетаниягу вылететь в Лондон и участвовать в допросах Мильчена



23 мая суд разрешил Саре Нетаниягу полететь в Лондон и присутствовать на даче показаний Арнона Мильчена. "Это решение было принято не без колебаний, ввиду значительных трудностей, которые время от времени возникали при проведении слушаний", - отметили в суде.



После его отказа приехать в Израиль прокуратура попросила Мильчена дать показания по видеосвязи на процессе Нетаниягу.



Также было решено, что следствие по делу Мильчена будет проходить в режиме видеоконференции, скорее всего, в израильском посольстве. По оценке сторон, им потребуется около 10 заседаний для проведения следствия, согласно ходатайству обвинения, показания Арнона Мильчана будут заслушиваться с понедельника по пятницу (включительно), каждый день в течение шести часов с 12:00 до 18:00 по израильскому времени (с 10:00 до 16:00 по британскому времени).



Амит Хадад, адвокат Нетаниягу, сообщил суду, что Сара Нетаниягу присоединится к перекрестному допросу Арнона Мильчена в Лондоне. "Отказ Мильчена свидетельствует о многих плохих вещах, наше право на эффективный перекрестный допрос является важным в иерархии прав. Мы хотим быть там, и мы все летим в Англию, чтобы выполнить эту задачу", - сказал он.