



Суд потребовал выяснить законность расследования против Нетаниягу в деле 3000



Государственная прокуратура в очередной раз попросила суд не проводить фактического расследования утверждений защитников бизнесмена Мики Ганора, о том, что он был допрошен вопреки закону. В версии адвокатов, допрос проводился в рамках расследования в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, хотя это расследование и не было на тот момент одобрено юридическим советником правительства.



Прокуратура пыталась полностью отвергнуть утверждение о том, что признания Ганора были получены незаконным путем, когда расследование против премьер-министра велось без разрешения юридического советника правительства, что противоречит Основному закону о правительстве.



Судья Тали Хаимович, однако заявила, что "в данных обстоятельствах необходимо установить факты" и что из-за этого решение по запросу обвинения невозможно принять сейчас - только по окончании изложения версии обвинения или после представления ей всех необходимых доказательств. В ходатайстве обвинения говорится, что "обвинитель не намерен соглашаться ни молчаливо, ни в рамках судебного соглашения с необоснованными утверждениями защиты относительно правоприменительной практики прокуратуры".



Согласно заявлению прокуратуры, "Авихай Мандельблит, который был в то время Генеральным прокурором, участвовал во всех соответствующих этапах, как до начала расследования в отношении подозреваемых, в том числе из близкого окружения премьер-министра, так и в ходе расследования".