



Суд по делу Нетаниягу прерван из-за конфронтации между адвокатами и прокурорами

Судья объявил перерыв после ссоры между прокурором Тирош и адвокатами обвиняемых по делу 4000. "Я работаю адвокатом уже 25 лет и никогда не сталкивался с таким стилем в таком безобразном виде", - сказала обиженная прокурор. Адвокат Бен Цур: "И я не сталкивался с таким обвинительным заключением".



Перепалка началась в ответ на вопрос, заданный адвокатом Боазом Бен-Цуром, защитником премьер-министра Биньямина Нетаниягу, свидетелю Полине Говзман Карив, следователю Управления по ценным бумагам.



Бен-Цур: "Мы проверили дневни, и обратили внимание, что там нет встречи с Фильбером".



Карив: "Моя проверка была в мае, я не проводила проверку в реальном времени".



Речь идет о “дневнике” который Фильбер “восстановил” в ходе допросов. В реальном дневнике Фильбера встречи, о которой идет речь не было, и это подрывает основные тезисы обвинения.



В этот момент Тирош ответила: "Я не согласна с тем, как все здесь представлено: есть служебные записки относительно того, что записано в дневнике. Нам тоже никто не говорил того, что нет в дневнике, но из материалов следствия о том, что нашли в дневнике, мы понимаем, чего нет в дневнике".



Бен-Цур: "Знали ли вы, что в первую неделю не было встречи? Знали ли вы об этом и подали ли такое обвинительное заключение?".



Тирош: "Да, я знала, и с тех пор доказательства только усилились".



В этот момент напряжение в зале суда возросло, поскольку адвокаты защиты с недоверием отнеслись к ответу Тироша.



Тирош обратился к судьям: "Я работаю адвокатом уже 25 лет и никогда не сталкивалась с таким стилем, с таким безобразием".



Бен-Цур парировал: "И я не сталкивался с таким обвинительным заключением".

Адвокат Жак Хн попросил ответить на слова Тироша, но председатель коллегии, судья Ривка Фридман-Фельдман, отказалась, сказав, что они перешли к делу, и Хен крикнул судьям, что он требует ответа.





Фридман-Фельдман: "Господин адвокат не будет кричать на нас и повышать тона. Госпожа прокурор сказала то, что сказала, и ее обидели".



Адвокат Хен ответил на это: "За 30 лет я не видел иска, который бы противоречив и был неудачным с бесчисленными упущениями".



Фридман-Фельдман: "Адвокат Хен, мы закончили с этим".



Хен проигнорировал судью и продолжил кричать, заявив, что это "скандал", в ответ на что судья Фридман-Фельдман объявил пятиминутный перерыв.