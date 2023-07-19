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Суд по делу Нетаниягу о коррупции прерван до сентября
19.07.2023 16:10 Алина Груднева

Суд по делу Нетаниягу о коррупции прерван до сентября

Судебный процесс по делу премьер-министра Биньямина Нетаниягу будет прерван до сентября.

В среду, 19 июля, в Окружном суде Иерусалима состоялось заседание в преддверии его временного прекращения.

Сегодня бывший редактор Walla, журналист Йинон Магаль объявил в суде о попытке вмешательства со стороны Нетаниягу и других политиков в подачу материалов на сайте.

Слушания по делу о коррупции продолжаются уже более трех лет. Планируется их возобновить в начале сентября.

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