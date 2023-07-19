



Суд по делу Нетаниягу о коррупции прерван до сентября

Судебный процесс по делу премьер-министра Биньямина Нетаниягу будет прерван до сентября.



В среду, 19 июля, в Окружном суде Иерусалима состоялось заседание в преддверии его временного прекращения.



Сегодня бывший редактор Walla, журналист Йинон Магаль объявил в суде о попытке вмешательства со стороны Нетаниягу и других политиков в подачу материалов на сайте.



Слушания по делу о коррупции продолжаются уже более трех лет. Планируется их возобновить в начале сентября.