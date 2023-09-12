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Суд по делу Нетаниягу: экс-редактор Walla сообщил об "агрессивном принуждении"
12.09.2023 13:49 Алина Груднева

Суд по делу Нетаниягу: экс-редактор Walla сообщил об "агрессивном принуждении"

В окружном суде Иерусалима проходит заседание по делу премьер-министра Биньямина Нетаниягу о коррупции.

Показания 12 сентября дал бывший редактор новостного портала Walla Ави Алкалай.

Он заявил, что в 2015 и 2016 годах редакция подверглась "агрессивному психологическому принуждению" в отношении контента, касающегося семьи Нетаниягу.

По его словам, журналистов заставляли подавать новости таким образом, чтобы изобразить премьер-министра в хорошем свете как в политических вопросах, так и в личных.

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