



Суд по делу Нетаниягу: экс-редактор Walla сообщил об "агрессивном принуждении"

В окружном суде Иерусалима проходит заседание по делу премьер-министра Биньямина Нетаниягу о коррупции.



Показания 12 сентября дал бывший редактор новостного портала Walla Ави Алкалай.



Он заявил, что в 2015 и 2016 годах редакция подверглась "агрессивному психологическому принуждению" в отношении контента, касающегося семьи Нетаниягу.



По его словам, журналистов заставляли подавать новости таким образом, чтобы изобразить премьер-министра в хорошем свете как в политических вопросах, так и в личных.