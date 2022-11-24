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Суд отклонил требование Болсонару
24.11.2022 07:42 Алина Груднева

Суд отклонил требование Болсонару

Суд Бразилии отклонил требование Жаира Болсонару о пересмотре результатов выборов, которые он проиграл.

 
Соответствующее решение было принято в среду, 23 ноября.
 
Судья Александр де Мораес оштрафовал партии в коалиции Болсонару на 22,9 миллиона реалов за "недобросовестное судебное разбирательство".
 
Напомним, партия Болсонару обратилась в избирательный суд с просьбой отклонить бюллетени, которые якобы были скомпрометированы во время второго тура, по итогам которого победил Лула, получив 50,9%. 

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