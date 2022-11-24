



Суд отклонил требование Болсонару

Суд Бразилии отклонил требование Жаира Болсонару о пересмотре результатов выборов, которые он проиграл.

Соответствующее решение было принято в среду, 23 ноября.

Судья Александр де Мораес оштрафовал партии в коалиции Болсонару на 22,9 миллиона реалов за "недобросовестное судебное разбирательство".

Напомним, партия Болсонару обратилась в избирательный суд с просьбой отклонить бюллетени, которые якобы были скомпрометированы во время второго тура, по итогам которого победил Лула, получив 50,9%.