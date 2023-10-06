



Суд оставил Коломойского под арестом с залогом в почти 4 млрд грн

Олигарх Игорь Коломойский остается под арестом с возможностью залога в 3 млрд 891 млн гривен. Киевский апелляционный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции.



"Постановление судьи Шевченковского райсуда Киева... и определенный залог в отношении Игоря Коломойского оставить без изменений, а апелляционные жалобы защитников оставить без удовлетворения", - постановила судья апелляционного суда.



Напомним, 2 сентября Шевченковский районный суд избрал Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен.



Уже 16 сентября суд изменил меру пресечения Коломойскому, поскольку тот получил новые подозрения. По решению суда залог повысили до 3 млрд 891 млн гривен.



Коломойский, по словам адвокатов, отказывается вносить залог, поскольку считает "решение суда необоснованным". Также олигарх хотел дождаться рассмотрения апелляции.



Украинские правоохранители подозревают Игоря Коломойского в завладении 9,2 млрд гривен активов ПриватБанка и отмывании большой суммы средств.



По версии следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.



Еще одно подозрение олигарху вручили за незаконное завладение средствами в размере 5,8 млрд гривен благодаря фиктивным внесениям наличных денег в кассу ПриватБанка.