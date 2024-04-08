



Суд ООН рассмотрит дело Никарагуа, требующее Германию прекратить помощь Израилю

В понедельник в Международном суде ООН откроются предварительные слушания по делу Никарагуа, которая требует прекратить военную и другую помощь Германии Израилю на основании утверждений о том, что Берлин "способствует" актам геноцида и нарушениям международного права в войне Израиля и ХАМАСа в Газе, сообщает The Associated Press.



Хотя дело, возбужденное Никарагуа, касается Германии, оно косвенно направлено против военной кампании Израиля в Газе после смертоносных атак 7 октября.



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"Мы спокойны и изложим нашу правовую позицию в суде", - заявил официальный представитель МИД Германии Себастьян Фишер в преддверии слушаний, сообщает AP.



"Мы отвергаем обвинения Никарагуа", - сказал Фишер журналистам в Берлине. "Германия не нарушила ни конвенцию о геноциде, ни международное гуманитарное право, и мы подробно изложим это в Международном суде".



Никарагуа попросила суд вынести предварительные постановления, известные как временные меры, в том числе обязать Германию "немедленно приостановить помощь Израилю, в частности, военную помощь, включая военное оборудование, в той мере, в какой эта помощь может быть использована в нарушение Конвенции о геноциде" и международного права.



На вынесение предварительного решения у суда уйдут недели, а дело Никарагуа, вероятно, затянется на годы.



Дело Никарагуа следует за делом Южной Африки против Израиля в Международном суде, обвиняющей еврейское государство в геноциде в Газе.



26 января Международный суд ООН вынес решение по делу ЮАР, заявив, что Израиль должен сделать все возможное для предотвращения геноцида в Газе и принять "немедленные" меры по предоставлению помощи. Однако он не приказал

Израилю прекратить войну в Газе.



После того как ЮАР подала иск против Израиля, Германия объявила, что выступит в качестве третьей стороны в этом деле и представит суду свои собственные аргументы в пользу того, что Израиль не совершал геноцида.



Ранее Никарагуа подала в Международный суд ООН заявление о присоединении к Южной Африке в ее деле против Израиля, заявив, что считает поведение Израиля "нарушающим его обязательства по Конвенции о геноциде".

