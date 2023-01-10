



Суд обязал Мени Нафтали выплатить Ликуду 10 тысяч шекелей

Окружной суд Тель-Авива сегодня принял апелляцию Ликуда и адвоката Йоси Коэна на вердикт, вынесенный в мировом суде Герцлии, и постановил, что публикация Ликуда о расходах на резиденцию премьер-министра не является клеветой на Меани Нафтали. В результате Нафтали было предписано выплатить партии 10 000 шекелей в качестве компенсации расходов.



Нафтали был управляющим в резиденции премьер-министра с февраля 2011 года по ноябрь 2012 года. В 2015 году был опубликован суровый отчет государственного контролера о расходах резиденции, и несколько соратников Нетаниягу и сотрудников резиденции отреагировали на него в интервью СМИ, сетям и т. д. Среди прочего, они утверждали, что именно Нафтали Он виноват в перерасходе, говорили, что он замешан в инцидентах с насилием и является “воришкой”.