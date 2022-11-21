



Суд Новой Зеландии признал возрастное ограничение в 18 лет дискриминацией

Верховный суд Новой Зеландии постановил, что нынешний возрастной ценз 18 лет не соответствует Биллю о правах страны, который дает людям право на свободу от дискриминации по возрасту, когда они достигают 16 лет.



Теперь вопрос должен быть представлен на обсуждение парламента и рассмотрен специальным комитетом. Группа Make It 16 сообщает на своем веб-сайте, что недостаточно оснований для запрета голосовать 16-летним, когда они могут водить машину, работать полный рабочий день и платить налоги. Лидер группы Кейден Типлер уверен: “Правительство и парламент не могут игнорировать такое четкое юридическое и моральное послание. Они должны позволить нам голосовать”.



Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что правительство подготовит законопроект о снижении возраста до 16 лет, который затем может быть поставлен на голосование в парламенте.



“Я лично поддерживаю снижение возраста для голосования, но это вопрос не только меня или даже правительства, любое изменение избирательного законодательства такого рода требует 75% поддержки парламента”, – сказала премьер.



Политические партии неоднозначно относятся к этому вопросу. Партия зеленых требует немедленных действий по снижению возраста для голосования до 16 лет, но крупнейшая оппозиционная партия, Национальная партия, не поддерживает эти изменения.



“Очевидно, что мы должны где-то провести черту”, ​​– говорит лидер Национальной партии Кристофер Люксон. “Нас устраивает линия 18, с нашей точки зрения, 18 — это нормально”.