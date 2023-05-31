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Суд назначил дату дачи показаний Лапидом на процессе против Нетаниягу
31.05.2023 13:18 Аркадий Бочаровский

Суд назначил дату дачи показаний Лапидом на процессе против Нетаниягу

Официально назначена дата дачи показаний Яира Лапида в суде над Нетаниягу.

Лидер оппозиции Яир Лапид даст показания на суде над премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Иерусалиме 12 июня. 

Показания Лапида связаны с налоговыми льготами по делу 1000: лидер оппозиции ранее давал показания о своем соответствующем периоде работы на посту министра финансов, в течение которого премьер-министр якобы пытался организовать для Арнона Мильчена налоговые льготы на большую сумму в рамках так называемого "закона Мильчена".
 

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