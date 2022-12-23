



"Суд над Нетаниягу завершился"

В своей еженедельной колонке в газете "Едиот Ахронот" известный израильский журналист Амит Сегаль пишет: "С юридической точки зрения, уголовное дело 20-01-67104 против Биньямина Нетаниягу находится только в самом начале. Скоро пройдет семь лет с начала расследования, остается допросить еще около 300 потенциальных свидетелей и, возможно, пройдет еще пять лет до окончательного решения БАГАЦа".



"В медиа, - продолжает Сегаль, - процесс над Нетаниягу идет полным ходом: ежедневный репортаж из зала суда “проекта 315” уже стал неотъемлемой частью каждого выпуска новостей, как прогноз погоды. На севере Израиля ожидаются небольшие дожди, а в Иерусалиме - очередное ходатайство об объявлении враждебным свидетелем".



Новлияние процесса на политическую жизнь теперь - минимально: "С другой стороны, с политической точки зрения, событие закончилось. Суд над премьер-министром перестал направлять события в Кнессете и правительстве. Он не является великим двигателем политических процессов, его с трудом можно назвать лодкой, которую волочит за собой гидроцикл".



В заключение Сегаль пишет: "Все поменялось местами: с момента начала политического кризиса в Израиле, на этой неделе четыре года назад, до первого ноября в десять часов вечера мишенью фигуры противоборствующего блока был Нетаниягу. Чтобы помешать ему сформировать правительство с обвинительным заключением, Лапид и Ганц были готовы сформировать правительство с ультраортодоксами, Ликудом и ШАСом и, по сути, почти со всеми в блоке Нетаниягу, кто не является Биньямином Нетаниягу".



"Когда Ганц говорил об апрельском заговоре и ноябрьском кошмаре, он не предупреждал об Ави Маозе или Дери - как это было изображено на его рекламных щитах в качестве будущего партнера. Но выборы прошли, и вот - разворот на 180 градусов: Нетаниягу слаб, Лапид говорит о своем преемнике на посту премьер-министра. Бывший министр образования Юли Тамир предлагает остановить суд над Нетаниягу и закончить его ничем, чтобы Лапид и Ганц могли спасти страну от коалиции “слабого Нетаниягу”.