



Суд над Нетаниягу: защита оспаривает доверие к Лапиду из-за лжи о службе в армии

Лидер оппозиции Яир Лапид и главный адвокат защиты на процессе Нетаниягу Амит Хадад обмениваются в суде резкими словами о надежности лидера "Еш Атид" как свидетеля.



Хадад, проводя перекрестный допрос Лапида в первый день дачи показаний в окружном суде Иерусалима, намекает на то, что лидер оппозиции в прошлом лгал о своей службе в армии.



"Возможно, суд решит, что вы когда-то рассказывали сказки и сейчас тоже", - сказал Хадад, на что Лапид возразил, что он "не будет сотрудничать со злобными сплетнями".



Хадад продолжал давить на Лапида по вопросу его противоречивых историй о службе в ЦАХАЛе, а лидер оппозиции ответил: "Есть проблема с лжецами: они думают, что все остальные лгут, и каждый продажный человек думает, что все остальные тоже продажные".



Лапид находится в суде, чтобы дать показания о своих беседах с Нетаниягу и голливудским магнатом Арноном Милченом в 2013 году, когда глава "Еш Атид" занимал пост министра финансов.



Лапид дал показания, что Нетаниягу поднимал вопрос о потенциальных налоговых льготах для возвращающихся граждан, которые могли бы принести пользу Милчену, но из этого ничего не вышло. Нетаниягу обвиняется в деле 1000 в принятии щедрых подарков от миллиардера в обмен на попытку помочь ему с налоговыми и визовыми вопросами в США.

