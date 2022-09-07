



Суд над Нетаниягу: шеф Хаим Коэн уличил Адас Кляйна во лжи

В ходе заседания суда над Биньямином Нетаниягу 6 сентября свидетель обвинения Адас Кляйн поведала о том, что за обеды в официальной резиденции премьер-министра на Бальфур платил олигарх Арнон Мильчен.



Известный израильский шеф-повар Хаим Коэн, у которого заказывались эти обеды услышав такое, опубликовал пост, в котором пишет: “Мы получили платеж за обед, как мы и договорились, о резиденции премьер-министра, по 198 шекелей на человека, плюс сумма для официантов. Бальфур заказал - Бальфур заплатил”.



Адвокат Нетаниягу, Амит Хадад, на сегодняшнем заседании суда потребовал от Кляйн объяснений. Та сказала: “Если я ошиблась. я извиняюсь. Хаим Коэн в личном разговоре сказал. что это последний раз когда он готовит Сара сказала мне, что они не могут себе такого позволить, что Арнон приходит и съедает гамбургер. Я никого не пыталась испачкать”.