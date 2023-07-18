



Суд над Нетаниягу: премьер в ярости швырнул микрофон на пол и прервал интервью



Журналист Дов Гиль-Хар, бывший ведущий сайта Walla, дал показания в Иерусалимском окружном суде в рамках дела 4000 ("Безек-Валла"), в котором премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвиняется “во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием”.



Основная часть показаний Гиль-Хара касалась интервью, которое он дал Нетаниягу в 2015 году перед выборами и по окончании которого, по его словам, "Нетаниягу вырвал микрофон, швырнул его на пол и вышел из комнаты". По его словам, сразу после окончания интервью на Ави Алкалая - тогдашнего редактора Walla - было оказано давление с целью не допустить трансляции интервью, поскольку "Нетаниягу оно не понравилось".



Журналист также рассказал, что в силу своих “профессиональных ценностей” он отказался от повторного интервью, несмотря на просьбы, и что после этого, интервью было опубликовано с двухдневным опозданием в "мертвый час" и даже было быстро "удалено" с сайта.



В своих показаниях Гиль-Хар повторил, что интервью на тот момент было эксклюзивным, поскольку Нетаниягу не согласился дать интервью ни одному другому СМИ. Поэтому неопубликование интервью сразу, его задержка и то, что, по мнению Гиль-Хара, его не рекламировали, - было очень странным явлением. "У нас было первое интервью с премьер-министром в предвыборный период, мы хотели запустить его в эфир", - сказал он и добавил: "Я никогда не слышал от редактора, что "интервьюируемому не нравится интервью, поэтому его надо повторить"". Гиль-Хар заявил, что в тот момент у него возникло ощущение, что карты памяти с материалами интервью обязательно уничтожат, хотя в такой стране, как Израиль, это маловероятно.



Адвокат премьер-министра, адвокат Боаз Бен-Зур, пытался доказать, что перед интервью с Нетаниягу было заключено соглашение, которое было нарушено, но Гиль-Хар заявил, что не слышал ни о каком соглашении. "Когда мы приехали, Нетаниягу спросил меня: "О чем вы собираетесь меня спрашивать?". Когда интервьюер спрашивает тебя о чем-то подобном, это очень неприятный момент - особенно если это политический кандидат", - сказал Гиль-Хар в своих показаниях.